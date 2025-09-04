Nike ACG Therma-FIT
加绒套头连帽衫
¥799
Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在冷天中为你营造出众保暖效果。超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；舒适罗纹袖口，帮助锁住热量。搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。
- 显示颜色： 浆果红/黑/山峰白
- 款式： DZ3393-505
Nike ACG Therma-FIT
¥799
Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在冷天中为你营造出众保暖效果。超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；舒适罗纹袖口，帮助锁住热量。搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 采用落肩设计，胸部和衣身营造充裕活动空间，便于轻松叠搭，打造休闲舒适的穿着感受
- 袋鼠式口袋搭配两侧拉链设计，便于安全存储基本物品，帮助双手保持温暖
- 宽松三片式拼接风帽搭配松紧带和抽绳锁扣调节设计，可供打造个性化风格和包覆效果
- 厚实弹性罗纹袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身，同时锁住身体自然热量
产品细节
- 左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 右侧衣袖饰有 THERMA-FIT 刺绣标志
- 后身右侧下摆饰有耐克勾勾标志
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浆果红/黑/山峰白
- 款式： DZ3393-505
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。