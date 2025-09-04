Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在冷天中为你营造出众保暖效果。超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；舒适罗纹袖口，帮助锁住热量。搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。

Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在冷天中为你营造出众保暖效果。超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；舒适罗纹袖口，帮助锁住热量。搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。