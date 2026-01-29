Nike ACG
Therma-FIT 多用途露营毯
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Therma-FIT 多用途露营毯可随心展开，轻松收纳，伴你畅享户外时光。它还可化身为套头式披风或舒适枕头，在行李有限时尤为实用。
- 显示颜色： 黑/苔木棕色
- 款式： ZZ0400-024
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 双面按扣设计，可将毛毯变身为披风，轻松打造两种造型
- 作为披风穿着时，其中一面配有柔软里料口袋，帮助双手畅享温暖
- 可收纳进拉链口袋中，并通过三角钩环挂在双肩包上，助你轻松出行
产品细节
- 前部：100% 锦纶。底部/主体填充料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
