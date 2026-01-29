 
Nike ACG Therma-FIT 多用途露营毯 - 黑/苔木棕色

Nike ACG

Therma-FIT 多用途露营毯

Nike ACG Therma-FIT 多用途露营毯可随心展开，轻松收纳，伴你畅享户外时光。它还可化身为套头式披风或舒适枕头，在行李有限时尤为实用。


  • 显示颜色： 黑/苔木棕色
  • 款式： ZZ0400-024

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 双面按扣设计，可将毛毯变身为披风，轻松打造两种造型
  • 作为披风穿着时，其中一面配有柔软里料口袋，帮助双手畅享温暖
  • 可收纳进拉链口袋中，并通过三角钩环挂在双肩包上，助你轻松出行

产品细节

  • 前部：100% 锦纶。底部/主体填充料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
