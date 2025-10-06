Nike ACG
Tuff 拒水加绒长裤
¥799
Nike ACG Tuff 拒水加绒长裤专为冷天探险匠心打造，采用 Therma-FIT 技术和拒水面料，臀部和大腿部位采用宽松剪裁，塑就自然无拘的运动体验。
- 显示颜色： 苔木棕色/山峰白
- 款式： IH0718-235
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 弹性腰部搭配内置抽绳，为腰部打造专属贴合感
产品细节
- 左大腿刺绣 Nike ACG 标志搭配左小腿背面刺绣 THERMA-FIT 标志
- 拉链插手口袋
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 弹性裤管口
- 后腰内置挂环设计
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
