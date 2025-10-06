 
Nike ACG Tuff 拒水加绒长裤 - 苔木棕色/山峰白

Nike ACG

Tuff 拒水加绒长裤

¥799
苔木棕色/山峰白
黑/山峰白
大学灰/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG Tuff 拒水加绒长裤专为冷天探险匠心打造，采用 Therma-FIT 技术和拒水面料，臀部和大腿部位采用宽松剪裁，塑就自然无拘的运动体验。


  • 显示颜色： 苔木棕色/山峰白
  • 款式： IH0718-235

Nike ACG Tuff 拒水加绒长裤专为冷天探险匠心打造，采用 Therma-FIT 技术和拒水面料，臀部和大腿部位采用宽松剪裁，塑就自然无拘的运动体验。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，为腰部打造专属贴合感

产品细节

  • 左大腿刺绣 Nike ACG 标志搭配左小腿背面刺绣 THERMA-FIT 标志
  • 拉链插手口袋
  • 背面按扣口袋，可供安全储物
  • 弹性裤管口
  • 后腰内置挂环设计
  • 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。