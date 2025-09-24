Nike ACG "Tuff Fleece"
女子拒水加绒圆领运动衫
¥749
天气转凉，寒意未深， Nike ACG "Tuff Fleece" 女子拒水加绒圆领运动衫为你贴心守护。 这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。 Therma-FIT 技术，帮助御寒，带来出众保暖感受。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IH0716-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 宽松版型，便于轻松叠搭
- 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，帮助锁住身体自然热量
- 面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 胸前刺绣 ACG 标志和后身下摆刺绣 THERMA-FIT 标识
- 宽松版型
- 可机洗
