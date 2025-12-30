Nike ACG "Tuff Fleece" 马年限定脱缰系列
新年款男子加绒连帽衫
¥849
天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" 马年限定脱缰系列新年款男子加绒连帽衫应你所需。采用厚实加绒针织面料，伴你舒适迎马年。结合耐穿性与保暖性，让你无惧冷天。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3712-133
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
- 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，帮助锁住身体热量
产品细节
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 拉链口袋
- 刺绣 ACG 和 THERMA-FIT 字标
- 丝网印制图案
- 风帽搭配松紧抽绳
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3712-133
