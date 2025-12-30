Nike ACG "Tuff Fleece" 马年限定脱缰系列
Therma-FIT 新年款女子拒水加绒圆领运动衫
¥799
天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款女子拒水加绒圆领运动衫应你所需。采用厚实加绒针织面料，伴你舒适迎马年。结合耐穿性与保暖性，让你无惧冷天。
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3830-613
Nike ACG "Tuff Fleece" 马年限定脱缰系列
¥799
天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款女子拒水加绒圆领运动衫应你所需。采用厚实加绒针织面料，伴你舒适迎马年。结合耐穿性与保暖性，让你无惧冷天。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 宽松版型，便于轻松叠搭
- 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，帮助锁住身体热量
- 面料经拒水处理，助你在微雨天气中保持干爽
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 刺绣 ACG 和 THERMA-FIT 字标
- 丝网印制图案
- 宽松版型
- 可机洗
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3830-613
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。