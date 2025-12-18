 
Nike ACG "Tuff Fleece" Therma-FIT 男子拒水加绒套头圆领运动衫 - 黑

Nike ACG "Tuff Fleece"

Therma-FIT 男子拒水加绒套头圆领运动衫

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" Therma-FIT 男子拒水加绒套头圆领运动衫为你贴心守护。这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。Therma-FIT 技术，带来出众保暖感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF1491-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 宽松版型，便于轻松叠搭
  • 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，帮助锁住身体自然热量
  • 面料经拒水处理，能在微雨天气中助你保持干爽

产品细节

  • 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 正面左侧下摆饰有 Nike ACG 梭织标签
  • 后身右下摆刺绣耐克勾标志
  • 反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。