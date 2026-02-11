Nike ACG Vista Peak
太阳镜
¥1,880
Nike ACG Vista Peak 太阳镜专为应对崎岖地形而打造，结合耐用性与光学技术，助力突破极限的运动员。轻盈的半框架设计，让视线清晰开阔，让你能够捕捉到树根、山脊和小径不断变化的轮廓。这款太阳镜助你从容应对不同山地挑战。
- 显示颜色： 大学灰/山峰白
- 款式： IQ9341-009
其他细节
- Nike Max Optics 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
- 8 支点镜架结合曲面镜片，打造出众包覆效果
- 可调节橡胶鼻托和镜腿，提供理想抓附力
产品细节
- 多个可供固定带固定的位置
- 100% UVA 和 UVB 防护
