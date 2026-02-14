Nike ACG Vista Peak 扬尼克·辛纳同款太阳镜专为应对崎岖地形而打造，结合耐用性与光学技术，助力突破极限的运动员。轻盈的半框架设计，让视线清晰开阔，让你能够捕捉到树根、山脊和小径不断变化的轮廓。这款太阳镜助你从容应对不同山地挑战。

