Nike ACG Vista Peak 扬尼克·辛纳同款太阳镜专为应对崎岖地形而打造，结合耐用性与光学技术，助力突破极限的运动员。轻盈的半框架设计，让视线清晰开阔，让你能够捕捉到树根、山脊和小径不断变化的轮廓。这款太阳镜助你从容应对不同山地挑战。


Nike ACG Vista Peak 扬尼克·辛纳同款太阳镜专为应对崎岖地形而打造，结合耐用性与光学技术，助力突破极限的运动员。轻盈的半框架设计，让视线清晰开阔，让你能够捕捉到树根、山脊和小径不断变化的轮廓。这款太阳镜助你从容应对不同山地挑战。

其他细节

  • Nike Max Optics 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
  • 8 支点镜架结合曲面镜片，打造出众包覆效果
  • 可调节橡胶鼻托和镜腿，提供理想抓附力

产品细节

  • 多个可供固定带固定的位置
  • 100% UVA 和 UVB 防护
  • 显示颜色： 大学灰/山峰白
  • 款式： IQ9341-009

