 
Nike ACG 女子速干长袖修身运动上衣 - 浆果红/黑曜石色/安全橙/黑

Nike ACG "Wildsee"

女子速干长袖修身运动上衣

¥549
浆果红/黑曜石色/安全橙/黑
大学灰/尘光子色/雾灰/山峰白
黑/煤黑/山峰白

Nike ACG "Wildsee" 女子速干长袖修身运动上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 浆果红/黑曜石色/安全橙/黑
  • 款式： IO0231-505

Nike ACG "Wildsee"

¥549

Nike ACG "Wildsee" 女子速干长袖修身运动上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

舒适叠搭

这款舒适的修身运动上衣可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。

匠心细节

拇指孔设计，帮助稳固衣袖。

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 腋下网眼拼接
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浆果红/黑曜石色/安全橙/黑
  • 款式： IO0231-505

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。