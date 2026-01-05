Nike ACG "Wolf Tree"

¥709 ¥949 25% 折让

如果你需要一款温暖舒适的中间层单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你畅享温暖。手臂和肩部融入匠心设计，在你探索户外时有助减少这些部位的束缚感。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

叠搭设计，适应气候

此摇粒绒面料专为中间层单品而生，采用宽松版型，便于在寒冷天气叠搭外衣，亦可单独穿着。