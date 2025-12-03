Nike ACG "Wolf Tree"
男子摇粒绒图案马甲
24% 折让
如果你需要一款温暖舒适的单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒图案马甲准没错。该马甲采用 Polartec® 面料匠心打造，助你在冷天中畅享温暖。衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。
- 显示颜色： 煤黑/黑/山峰白
- 款式： HV1122-060
其他细节
- Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，舒适温暖，减轻滞重感
- 袖窿和下摆采用弹性包边设计，塑就利落外观
产品细节
- 宽松版型
- 摇粒绒面料
- 夜光刺绣标志
- 左侧拉链的拉链头搭配夜光 ACG UFO 装饰
- 拉链袋鼠式口袋
- 弹性包边袖窿和下摆
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
