Nike ACG "Wolf Tree"

¥729 ¥849 14% 折让

Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒圆领上衣采用无风帽设计，可轻松叠搭厚实外衣。Polartec® 摇粒绒面料柔软舒适，助你在冷天畅享温暖感受。

灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进装备并物尽其用。

叠搭设计，适应气候

这款上衣可内搭紧身运动服，温暖舒适。轻盈摇粒绒面料可单穿，亦可灵活叠搭外衣，助你轻松应对冷天。

整装待发，开启探险

下摆内侧搭配弹力抽绳系统，可供自主调节贴合度。领口和袖口采用弹性包边设计，有助稳固衣身。加固缝线设计，经久耐穿，助力长时间探险。

非凡舒适，户外佳选

衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。 衣袖和肩部融入立体剪裁设计，塑就自由无拘的运动体验。