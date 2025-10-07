 
Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒长裤 - 煤黑/黑/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒长裤温暖舒适，是野营等户外活动的理想之选。 采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。


灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。 我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进装备并物尽其用。

匠心设计，探险佳选

胯下拼接采用接缝加固设计，搭配膝盖部位立体剪裁，塑就舒适自如的运动体验。 拉链插手口袋采用柔软衬里，方便安全收纳随行物品。

其他细节

  • 柔软 Polartec® 摇粒绒面料，令你在冷天畅享温暖感受
  • 标准版型，塑就轻松休闲的日常穿着体验
  • 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果

产品细节

  • 标准版型
  • 摇粒绒面料
  • 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 弹性腰部和包边裤脚
  • 左侧拉链插手口袋的拉链头搭配 UFO 装饰
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
