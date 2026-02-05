Nike ACG "Wolf Tree" Plus
男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣
¥1,099
全天候装备，穿上就去野。如果你需要一款温暖舒适单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。该上衣经革新升级，采用宽松版型与梭织外接片，提升高磨损区域的耐用性。
- 显示颜色： 明亮紫/黑/安全橙/山峰白
- 款式： HJ2459-551
Nike ACG "Wolf Tree" Plus
¥1,099
全天候装备，穿上就去野。如果你需要一款温暖舒适单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。该上衣经革新升级，采用宽松版型与梭织外接片，提升高磨损区域的耐用性。
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
整装待发，开启探险
风帽、肩部和衣袖融入梭织外接片，增强易磨损区域的耐用性。拉链插手口袋和胸前口袋，便于安全存放和随手拿取随身物品。
叠搭设计，适应气候
采用匠心设计，便于在冷天叠搭外衣，亦可单独穿着。
其他细节
衣身采用宽松设计，助力自如畅动
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 内置“Wolf tree”梭织贴片
- 后领内侧设有挂环
- 正面双向拉链
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 明亮紫/黑/安全橙/山峰白
- 款式： HJ2459-551
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。