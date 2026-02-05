 
Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣 - 明亮紫/黑/安全橙/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree" Plus

男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣

明亮紫/黑/安全橙/山峰白
安全橙/尘光子色/明亮紫/山峰白
冷杉绿/高射炮橄榄绿/明亮紫/山峰白
黑/黑/山峰白

全天候装备，穿上就去野。如果你需要一款温暖舒适单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。该上衣经革新升级，采用宽松版型与梭织外接片，提升高磨损区域的耐用性。


  • 显示颜色： 明亮紫/黑/安全橙/山峰白
  • 款式： HJ2459-551

全天候装备，穿上就去野。如果你需要一款温暖舒适单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" Plus 男子全长拉链开襟摇粒绒连帽中间层上衣准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你在冷天畅享温暖。该上衣经革新升级，采用宽松版型与梭织外接片，提升高磨损区域的耐用性。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

Nike "Wolf Tree" 系列起初在美国俄勒冈州设计和测试。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

整装待发，开启探险

风帽、肩部和衣袖融入梭织外接片，增强易磨损区域的耐用性。拉链插手口袋和胸前口袋，便于安全存放和随手拿取随身物品。

叠搭设计，适应气候

采用匠心设计，便于在冷天叠搭外衣，亦可单独穿着。

其他细节

衣身采用宽松设计，助力自如畅动

产品细节

  • 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
  • 内置“Wolf tree”梭织贴片
  • 后领内侧设有挂环
  • 正面双向拉链
  • 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
  • 可机洗
