 
Nike ACG "Wolf Tree" Polartec® 大童摇粒绒全长拉链开襟连帽衫 - 杏茶色/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Wolf Tree"

Polartec® 大童摇粒绒全长拉链开襟连帽衫

¥729

Nike ACG "Wolf Tree" Polartec® 大童摇粒绒全长拉链开襟连帽衫专为探险而设计。 Polartec® 摇粒绒面料柔软耐穿，让你在冷天环境中亦能无畏前行，尽情探索。


  • 显示颜色： 杏茶色/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HQ9606-297

温暖舒适

Polartec® 摇粒绒面料，柔软温暖。

适合越野环境的设计细节

下摆、口袋开口和袖口采用弹性包边，经久耐穿，舒适非凡。

轻松叠搭，适应气候

该连帽衫采用宽松版型，适合内搭紧身运动服或外搭防水外套。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 外接片：100% 锦纶
  • 衣身内置网眼布口袋
  • 正面胸前拉链口袋
  • 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

