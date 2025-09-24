Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE
男子防水运动鞋
¥1,799
Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE 男子防水运动鞋可驾驭多种场合。此鞋款采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋均可满足你的需求。
- 显示颜色： 浅银/黑/黑/黑
- 款式： IB2328-001
Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE
其他细节
- 鞋面采用 GORE-TEX 处理，有助应对不良天气，赋予你心无旁骛的探险体验。
- 采用轻盈耐穿材料制成，结合 TPU 中足稳定片，缔造出色舒适度、支撑效果和缓震性能。
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
