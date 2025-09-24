 
Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE 男子防水运动鞋 - 浅银/黑/黑/黑

Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE

男子防水运动鞋

¥1,799
浅银/黑/黑/黑
苔木棕色/黑/高射炮橄榄绿/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE 男子防水运动鞋可驾驭多种场合。此鞋款采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋均可满足你的需求。


  • 显示颜色： 浅银/黑/黑/黑
  • 款式： IB2328-001

Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE

¥1,799

Nike ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX SE 男子防水运动鞋可驾驭多种场合。此鞋款采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋均可满足你的需求。

其他细节

  • 鞋面采用 GORE-TEX 处理，有助应对不良天气，赋予你心无旁骛的探险体验。
  • 采用轻盈耐穿材料制成，结合 TPU 中足稳定片，缔造出色舒适度、支撑效果和缓震性能。
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 浅银/黑/黑/黑
  • 款式： IB2328-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。