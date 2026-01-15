Nike Advantage
Dri-FIT 女子速干网球背心
¥349
Nike Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心采用紧身版型和导湿速干的弹性面料，结合复古设计与现代技术，助你保持干爽，发挥上佳表现。立体塑形的工字背设计实现理想包覆效果，让你自在畅动。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
- 款式： II3607-736
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软罗纹面料弹性出众，成就出众表现
- 衣长方便束入下装，发球时也能保持包覆
产品细节
- 硅胶 NikeCourt 标志
- 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
