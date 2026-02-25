 
Nike Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心 - 浅柠檬黄/黑

Nike Advantage

Dri-FIT 女子速干网球背心

11% 折让

Nike Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心采用紧身版型和导湿速干的弹性面料，结合复古设计与现代技术，助你保持干爽，发挥上佳表现。立体塑形的工字背设计实现理想包覆效果，让你自在畅动。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： II3607-736

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 柔软罗纹面料弹性出众，成就出众表现
  • 衣长方便束入下装，发球时也能保持包覆

产品细节

  • 硅胶 NikeCourt 标志
  • 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。