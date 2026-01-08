 
Nike Advantage Dri-FIT 郑钦文同款女子速干中腰网球长裤 - 浅柠檬黄/黑

¥599
浅柠檬黄/黑
黑/白色

Nike Advantage Nike Advantage Dri-FIT 郑钦文同款女子速干中腰网球长裤为当今优秀的网球运动员焕新演绎经典的热身装备。采用导湿速干面料，让你轻松应对棘手问题。配色 736 为网球运动员郑钦文同款。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： IB0783-736

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 优质面料柔软舒适且顺滑利落，具备适宜的柔韧性和弹力，助你无拘畅动
  • 包边弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感

产品细节

  • 插手口袋
  • 硅胶 NikeCourt 标志
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
