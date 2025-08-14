Nike AeroSwift x Jakob

¥449 ¥599 25% 折让

Nike AeroSwift x Jakob Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。该背心专为竞速跑步设计，质感轻盈，采用革新技术，助力成就个人佳绩。

设计揭秘

金色耐克勾标志和装饰旨在向雅各布·因格布里格森在田径场上取得的胜利致敬。

奋力拼搏

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。我们依据真实跑者的反馈数据，为关键区域打造出色透气性。

出众贴合

后摆加长设计，提升包覆效果。衣领和袖窿采用包边设计，打造修身效果，有助减少摩擦。

革新设计，迅疾表现

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。