 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤） - 米白/白色/黑

此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）专为比赛设计，助你在冲向终点线时保持干爽舒适。导湿速干的梭织面料饰有灵感源自钻石奖杯耀眼光芒的印花，舒适百搭；侧边打孔设计，透气出众。


  • 显示颜色： 米白/白色/黑
  • 款式： IF1426-101

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 后身拉链口袋及其侧边两个口袋可存放能量凝胶或其他小物件
  • 轻盈梭织面料结合侧边打孔设计，提升透气性
  • 局部网眼弹性腰部搭配内置抽绳，稳固贴合
  • 侧边开衩设计，提升包覆效果，同时不影响自在迈步

产品细节

  • Swoosh 标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
