Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）
¥549
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）专为比赛设计，助你在冲向终点线时保持干爽舒适。导湿速干的梭织面料饰有灵感源自钻石奖杯耀眼光芒的印花，舒适百搭；侧边打孔设计，透气出众。
- 显示颜色： 米白/白色/黑
- 款式： IF1426-101
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 后身拉链口袋及其侧边两个口袋可存放能量凝胶或其他小物件
- 轻盈梭织面料结合侧边打孔设计，提升透气性
- 局部网眼弹性腰部搭配内置抽绳，稳固贴合
- 侧边开衩设计，提升包覆效果，同时不影响自在迈步
产品细节
- Swoosh 标志
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
