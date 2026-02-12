出众设计，尽情畅跑。Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）采用匠心技术，结合轻盈的导湿速干面料，为你缔造心无旁骛的迈步体验。裤脚两侧开衩设计，助你畅动自如；内置衬裤，塑就顺滑舒适的包覆效果。

