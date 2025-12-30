Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心
¥549
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心专为比赛设计，助你在冲向终点线时保持干爽舒适。采用导湿速干面料，饰有灵感源自钻石奖杯耀眼光芒的印花。
- 显示颜色： 米白/黑
- 款式： IF3648-101
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈梭织面料在易出汗区域采用打孔设计，增强透气性
- 衣领和袖窿采用包边设计，带来顺滑舒适的穿着感受，助你无拘畅动
- 侧边开衩设计，透气性出众
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
