 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣 - 荧光黄/黑

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣

25% 折让

AeroSwift 系列专为疾速而生，是 Nike 竞速装备的经典力作。Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用导湿速干的精制网眼布面料，轻盈透气，助你保持舒爽，冲向终点。配色 702 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 荧光黄/黑
  • 款式： HJ3378-702

Nike AeroSwift

25% 折让

AeroSwift 系列专为疾速而生，是 Nike 竞速装备的经典力作。Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用导湿速干的精制网眼布面料，轻盈透气，助你保持舒爽，冲向终点。配色 702 为圣诞系列精选配色。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 精制网眼布面料，轻盈透气
  • 肩部匠心设计，有助减轻滞重感，营造轻盈感受
  • 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 荧光黄/黑
  • 款式： HJ3378-702

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。