AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 该款短裤采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈出众，专为引爆疾速而打造。 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，帮助保持干爽；四向弹性面料随行而动，提供出色包覆，助你专注畅跑。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

