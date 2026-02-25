Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）灵感源自钻石奖杯，导湿速干的设计专为比赛而生。采用弹性梭织面料和关键区域打孔设计，随行而动，助你保持清爽，一路冲向终点。

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。该款短裤采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）灵感源自钻石奖杯，导湿速干的设计专为比赛而生。采用弹性梭织面料和关键区域打孔设计，随行而动，助你保持清爽，一路冲向终点。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。