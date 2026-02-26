Nike AeroSwift

¥469 ¥599 21% 折让

力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤，奋力冲向终点线。该紧身短裤专为竞速跑设计，采用内置衬裤，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。

干爽出众，疾速风范 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。弹性面料，打造纹理触感，塑就干爽迈步体验。 舒适透气 Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。抽绳配以品牌标识，可供自主调节贴合度。 革新设计，迅疾表现 AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

其他细节 内置衬裤，缔造舒适支撑效果

后身中央拉链口袋，可存放随身小物

内置衬裤周围设有额外口袋，便于收纳钥匙或卡片

耐克勾标志采用非反光饰面，以免比赛期间的闪光摄影干扰