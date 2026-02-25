Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤
力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤，奋力冲向终点线。该紧身短裤专为竞速跑设计，采用内置衬裤，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/芬蓝/黑曜石色/黑
- 款式： FN3370-480
干爽出众，疾速风范
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。弹性面料，打造纹理触感，塑就干爽迈步体验。
舒适透气
Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。抽绳配以品牌标识，可供自主调节贴合度。
革新设计，迅疾表现
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
其他细节
- 内置衬裤，缔造舒适支撑效果
- 后身中央拉链口袋，可存放随身小物
- 内置衬裤周围设有额外口袋，便于收纳钥匙或卡片
- 耐克勾标志采用非反光饰面，以免比赛期间的闪光摄影干扰
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
