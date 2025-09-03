Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤
¥799
力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤，奋力冲向终点线。该紧身裤专为竞速跑设计，采用紧身版型，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。设有多个口袋，为比赛所需物品提供多种收纳选择，助你一往无前，直奔终点。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FN3368-010
力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤，奋力冲向终点线。该紧身裤专为竞速跑设计，采用紧身版型，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。设有多个口袋，为比赛所需物品提供多种收纳选择，助你一往无前，直奔终点。
舒适出众，疾速风范
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。弹性面料结合革新纱线设计，助你保持干爽，塑就自如无拘的迈步体验。
时刻透气
Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。双向抽绳配以品牌标识，可供自主调节贴合度。
革新设计，迅疾表现
Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
其他细节
- 小腿内侧拉链设计，令紧身裤易于穿脱
- 腰部背面中央设有拉链口袋，可供安全存放手机
- 腰部周围另设四个内置口袋，便于收纳钥匙或卡片
- 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
