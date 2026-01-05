Nike AeroSwift

¥519 ¥799 35% 折让

力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤，奋力冲向终点线。该紧身裤专为竞速跑设计，采用紧身版型，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。设有多个口袋，为比赛所需物品提供多种收纳选择，助你一往无前，直奔终点。

舒适出众，疾速风范 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。弹性面料结合革新纱线设计，塑就自如无拘的迈步体验。 时刻透气 Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。双向抽绳配以品牌标识，可供自主调节贴合度。 革新设计，迅疾表现 Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

其他细节 小腿内侧拉链设计，令紧身裤易于穿脱

腰部背面中央设有拉链口袋，可供安全存放手机

腰部周围另设四个内置口袋，便于收纳钥匙或卡片

耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影