 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤 - 黑/山峰白

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤

30% 折让

力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身裤，奋力冲向终点线。该紧身裤专为竞速跑设计，采用紧身版型，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。设有多个口袋，为比赛所需物品提供多种收纳选择，助你一往无前，直奔终点。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN3368-010

舒适出众，疾速风范

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。弹性面料结合革新纱线设计，塑就自如无拘的迈步体验。

时刻透气

Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验。双向抽绳配以品牌标识，可供自主调节贴合度。

革新设计，迅疾表现

Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

其他细节

  • 小腿内侧拉链设计，令紧身裤易于穿脱
  • 腰部背面中央设有拉链口袋，可供安全存放手机
  • 腰部周围另设四个内置口袋，便于收纳钥匙或卡片
  • 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

