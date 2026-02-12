Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
27% 折让
克服难关，与精英一决高下。穿上透气非凡的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该背心专为竞速跑步设计，采用革新技术，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。
- 显示颜色： 荧光黄/黑
- 款式： FN4232-702
奋力拼搏
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。依据真实跑者数据，在整版面料融入开孔设计，为关键部位营造出色透气性。
出众贴合
后摆略微加长，提升包覆效果。衣领和袖窿采用包边设计，打造修身效果，有助减少摩擦。
革新设计，迅疾表现
Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
其他细节
耐克勾标志采用非反光饰面，以免比赛期间的闪光摄影干扰
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
