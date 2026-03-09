Nike AeroSwift

¥419 ¥499 16% 折让

克服难关，与精英一决高下。穿上透气非凡的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该背心专为竞速跑步设计，采用革新技术，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。

奋力拼搏

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。依据真实跑者数据，在整版面料融入匠心排布的开孔设计，为关键部位营造出色透气性。

出众贴合

后摆略微加长，提升包覆效果。衣领和袖窿采用包边设计，打造修身效果，有助减少摩擦。

革新设计，迅疾表现

Aeroswift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。