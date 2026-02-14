Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
¥599
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心灵感源自钻石奖杯，导湿速干的精制针织面料专为疾速而生。轻盈透气，助你保持干爽，一路冲向终点。
- 显示颜色： 黑/激光橙
- 款式： IF2073-010
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 精制针织面料搭配整版打孔设计，提升透气性
产品细节
- 加长后身下摆
- 非反光耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
