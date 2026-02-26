Nike AeroSwift

¥459 ¥699 34% 折让

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心透气出众，专为引爆疾速而打造。Dri-FIT ADV 导湿速干技术，帮助身体保持干爽；顺滑修身设计，助你心无旁骛，跑出佳绩。

奋力拼搏

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。依据真实跑者数据，在整版面料融入透气孔设计，为关键部位营造出色透气性。

出众舒适

加长后摆设计，提升包覆效果。衣领和袖窿采用包边设计，打造修身效果，有助减少摩擦。

革新设计，迅疾表现

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。