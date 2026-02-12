Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami 男子防风拒水跑步夹克采用防风拒水面料，可帮助抵御风雨侵袭。创新型湿气反应透气系统，无论跑程多长，季节如何，都能助你跑出自己的节奏，创造比赛佳绩。配色 702 为圣诞系列精选配色。

Nike Aerogami 技术采用一种能对湿气产生反应的通风口，可在感应到出汗时打开，在汗水蒸发后关闭，助你保持干爽舒适。

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

