 
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami 男子防风拒水跑步夹克 - 荧光黄/黑

Nike AeroSwift

Storm-FIT Aerogami 男子防风拒水跑步夹克

Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami 男子防风拒水跑步夹克采用防风拒水面料，可帮助抵御风雨侵袭。创新型湿气反应透气系统，无论跑程多长，季节如何，都能助你跑出自己的节奏，创造比赛佳绩。配色 702 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 荧光黄/黑
  • 款式： FZ9040-702

Nike AeroSwift

匠心设计，无惧风雨

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

创新技术

Nike Aerogami 技术采用一种能对湿气产生反应的通风口，可在感应到出汗时打开，在汗水蒸发后关闭，助你保持干爽舒适。

其他细节

  • 侧边拉链口袋，便于收纳随身小物件
  • 风帽和下摆处搭配可调节弹性抽绳，打造专属贴合感

产品细节

  • 局部弹性袖口
  • 全长拉链开襟设计
  • 风帽正面和背面搭配弹性抽绳
  • 面料：100% 聚酯纤维。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
