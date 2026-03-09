Nike After Dark Tour
Dri-FIT Club 速干软顶运动帽
¥199
这款背面可调节的 Nike After Dark Tour Dri-FIT Club 速干软顶运动帽，旨在庆祝耐克在全球各大城市开展的女子夜跑系列赛 "Nike After Dark Tour"。采用 Nike Dri-FIT 技术，结合内置汗带，无论白天还是夜晚，都能缔造干爽舒适的佩戴体验。
- 显示颜色： 黑/反光银
- 款式： IF3582-010
Nike After Dark Tour
¥199
这款背面可调节的 Nike After Dark Tour Dri-FIT Club 速干软顶运动帽，旨在庆祝耐克在全球各大城市开展的女子夜跑系列赛 "Nike After Dark Tour"。采用 Nike Dri-FIT 技术，结合内置汗带，无论白天还是夜晚，都能缔造干爽舒适的佩戴体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- Club 运动帽采用匠心设计，日常百搭
产品细节
- 刺绣孔眼
- 背面固定带搭配金属调节扣
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/反光银
- 款式： IF3582-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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