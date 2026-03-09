 
Nike After Dark Tour Dri-FIT Club 速干软顶运动帽 - 黑/反光银

Nike After Dark Tour

Dri-FIT Club 速干软顶运动帽

¥199

这款背面可调节的 Nike After Dark Tour Dri-FIT Club 速干软顶运动帽，旨在庆祝耐克在全球各大城市开展的女子夜跑系列赛 "Nike After Dark Tour"。采用 Nike Dri-FIT 技术，结合内置汗带，无论白天还是夜晚，都能缔造干爽舒适的佩戴体验。


  • 显示颜色： 黑/反光银
  • 款式： IF3582-010

Nike After Dark Tour

¥199

这款背面可调节的 Nike After Dark Tour Dri-FIT Club 速干软顶运动帽，旨在庆祝耐克在全球各大城市开展的女子夜跑系列赛 "Nike After Dark Tour"。采用 Nike Dri-FIT 技术，结合内置汗带，无论白天还是夜晚，都能缔造干爽舒适的佩戴体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
  • Club 运动帽采用匠心设计，日常百搭

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 背面固定带搭配金属调节扣
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维 
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/反光银
  • 款式： IF3582-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。