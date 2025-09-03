 
Nike Air 男子保暖夹克 - 黑/黑/白色

男子保暖夹克

¥1,199
黑/黑/白色
煤黑/冷灰/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Air 男子保暖夹克搭载 Therma-FIT 技术，可有效锁热保暖，且不增加滞重感，助力御寒。 耐穿不易撕裂面料搭配合成材质填充物，是天气转凉时日常穿着的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HM0198-011

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 不易撕裂梭织面料，经久耐穿
  • 可调式风帽配有弹性抽绳和栓扣，打造理想贴合度

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  •  
