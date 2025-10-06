 
Nike Air 男子加绒长裤 - 黑/健身红

Nike Air

男子加绒长裤

29% 折让
黑/健身红
冷灰/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Air 男子加绒长裤采用柔软加绒针织面料，结合宽松版型，打造舒适易搭的佳选单品，焕新演绎 Air 风范。


  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： FB7210-010

Nike Air

29% 折让

Nike Air 系列

Nike Air 服装系列融入 Air 设计元素。 每件优质单品均采用百搭中性配色，让挚爱 Nike Air 运动鞋彰显出众风采。

柔软温暖

加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感。

其他细节

宽松版型，塑就休闲舒适感受

产品细节

  • 弹性腰部搭配可调节抽绳
  • 弹性裤管口
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。