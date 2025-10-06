Nike Air
男子加绒长裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 男子加绒长裤采用柔软加绒针织面料，结合宽松版型，打造舒适易搭的佳选单品，焕新演绎 Air 风范。
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： FB7210-010
Nike Air 系列
Nike Air 服装系列融入 Air 设计元素。 每件优质单品均采用百搭中性配色，让挚爱 Nike Air 运动鞋彰显出众风采。
柔软温暖
加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感。
其他细节
宽松版型，塑就休闲舒适感受
产品细节
- 弹性腰部搭配可调节抽绳
- 弹性裤管口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
