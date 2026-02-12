 
Nike Air 男子薄绒工装长裤 - 海藻绿/加农绿/白色

Nike Air

男子薄绒工装长裤

30% 折让
海藻绿/加农绿/白色
黑/白色/白色

Nike Air 男子薄绒工装长裤采用厚实针织面料，内里轻微加绒，结合运动风设计，经久耐穿，呈现结实外观和出色质感。 臀部、大腿和小腿部位采用宽松剪裁，搭配开放式裤脚，呈现舒适垂坠效果，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 海藻绿/加农绿/白色
  • 款式： HQ9465-390

Nike Air

其他细节

  • 正面插手口袋、裤腿宽敞工装口袋和后身右髋垂直拉链口袋，提供充裕储物空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感

产品细节

  • NIKE AIR 硅胶贴片和梭织标签
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。