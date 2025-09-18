Nike Air
男子薄绒工装长裤
¥599
Nike Air 男子薄绒工装长裤采用厚实针织面料，内里轻微加绒，结合运动风设计，经久耐穿，呈现结实外观和出色质感。 臀部、大腿和小腿部位采用宽松剪裁，搭配开放式裤脚，呈现舒适垂坠效果，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 海藻绿/大炮灰/白色
- 款式： HQ9465-390
其他细节
- 正面插手口袋、裤腿宽敞工装口袋和后身右髋垂直拉链口袋，提供充裕储物空间
- 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
产品细节
- NIKE AIR 硅胶贴片和梭织标签
- 100% 棉
- 可机洗
