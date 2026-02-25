Nike Air
男子运动裤
16% 折让
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子运动长裤采用梭织塔夫绸面料，搭配网眼布里料。采用宽松版型，裤管口搭配弹性抽绳，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1307-010
产品细节
- 梭织滚边
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1307-010
