Nike Air
男子长袖足球上衣
¥599
Nike Air 男子长袖足球上衣洋溢动感活力，尽释赛场风范。 针织面料结合宽松版型，营造充裕活动空间，塑就舒适穿着感受。 衣领和袖口采用罗纹设计，缔造利落外观。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV1321-010
Nike Air
¥599
Nike Air 男子长袖足球上衣洋溢动感活力，尽释赛场风范。 针织面料结合宽松版型，营造充裕活动空间，塑就舒适穿着感受。 衣领和袖口采用罗纹设计，缔造利落外观。
产品细节
- 大号 NIKE AIR 字标
- 左下摆饰有 NIKE AIR 贴片
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV1321-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。