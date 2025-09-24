 
Nike Air 男子长袖足球上衣 - 黑/白色/白色

Nike Air

男子长袖足球上衣

¥599
黑/白色/白色
海藻绿/大炮灰/白色
浅军绿/黑/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air 男子长袖足球上衣洋溢动感活力，尽释赛场风范。 针织面料结合宽松版型，营造充裕活动空间，塑就舒适穿着感受。 衣领和袖口采用罗纹设计，缔造利落外观。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HV1321-010

产品细节

  • 大号 NIKE AIR 字标
  • 左下摆饰有 NIKE AIR 贴片
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。