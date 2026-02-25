Nike Air Foamposite One
男子运动鞋
10% 折让
Nike Air Foamposite One 男子运动鞋以未来主义风格为起点，采用别致的鞋面设计，塑就夺目风采。Air Zoom 缓震配置，塑就缓震迈步体验；经典“1 Cent”标志，助你彰显“便士”哈达威的传奇风范。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰/黑
- 款式： HF2902-002
Nike Air Foamposite One
10% 折让
Nike Air Foamposite One 男子运动鞋以未来主义风格为起点，采用别致的鞋面设计，塑就夺目风采。Air Zoom 缓震配置，塑就缓震迈步体验；经典“1 Cent”标志，助你彰显“便士”哈达威的传奇风范。
其他细节
- Foamposite 鞋面贴合足形，塑就出色贴合感
- 全掌型 Air Zoom 缓震配置，缔造轻盈舒适的穿着体验
- 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰/黑
- 款式： HF2902-002
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。