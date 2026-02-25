 
Nike Air Foamposite Pro 男子运动鞋 - 松绿/黑

Nike Air Foamposite Pro

男子运动鞋

10% 折让

Nike Air Foamposite Pro 男子运动鞋以未来主义风格为起点，采用别致的鞋面设计，塑就夺目风采。Air Zoom 缓震配置，塑就缓震迈步体验；经典耐克勾标志，助你彰显传奇风范。


  • 显示颜色： 松绿/黑
  • 款式： HF0794-300

其他细节

  • Foamposite 鞋面贴合足形，塑就出色贴合感
  • 后跟与全掌型 Air Zoom 缓震配置，缔造轻盈舒适的穿着体验
  • 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

