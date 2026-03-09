Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
11% 折让
无论是天际线、汽车尾气还是神秘的光环，洛杉矶的日落总是格外耀眼。穿上这款 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋，彰显你对西海岸这颗坚韧宝石的热爱。经典鞋面分层设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。
- 显示颜色： 白色/黑/橘皮黄/白色
- 款式： IQ0205-100
Nike Air Force 1
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
- 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力
- 篮球元素鞋带扣为常见的 AF1 金属配件注入新意
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 橡胶鞋底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
