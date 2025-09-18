Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
¥699
40 余年来，AF1 始终都在续写传奇，酷感如初。 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用耐穿结构、Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，塑就时尚型格，助你轻松驾驭课间活动和日常挑战。 经历穿着仍不减风采，如开箱那一刻般惊艳，这样的鞋款注定不凡。 即刻上脚，随心穿搭。
- 显示颜色： 尘光子色/银/煤黑
- 款式： IM6027-025
其他细节
- 天然皮革设计，增添传统风范，缔造如 1982 年 Air Force 1 首度面市时的出众耐穿性和支撑力
- 后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底，带来出众抓地力与耐穿性 圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
-
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
