Nike Air Force 1

21% 折让

无论是天际线、汽车尾气还是神秘的光环，洛杉矶的日落总是格外耀眼。穿上这款 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋，彰显你对西海岸这颗坚韧宝石的热爱。经典鞋面分层设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，塑就从不落伍的运动鞋经典款。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
  • 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力
  • 篮球元素鞋带扣为常见的 AF1 金属配件注入新意

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白色/黑/橘皮黄/白色
  • 款式： IQ0205-100

