经典配色、后跟 Nike Air 缓震配置和独特造型，让 Nike Air Force 1 马年限定脱缰系列新年款大童空军一号运动鞋成为必备鞋款。外侧勾勾采用小飞马设计，旨在庆贺马年。


经典配色、后跟 Nike Air 缓震配置和独特造型，让 Nike Air Force 1 马年限定脱缰系列新年款大童空军一号运动鞋成为必备鞋款。外侧勾勾采用小飞马设计，旨在庆贺马年。

其他细节

  • 皮革鞋面经久耐穿，历久弥新
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
  • 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 皮革鞋面
  • 低帮鞋口
